الاحتلال يعتقل ست نساء مرابطات في الأقصى

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ست من النساء المرابطات في مصلى باب الرحمة، بالمسجد الأقصى المبارك في القدس، منذ ساعات صباح اليوم.



وفي ساعات الصباح، اعتقلت قوات الاحتلال المرابطة آية أبو ناب، والتي تعرضت للاعتقال عدة مرات، خلال الأيام الماضية، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).



كما اعتقلت قوات الاحتلال كل من: اسلام مناصرة، سماح محاميد، ناهدة صلاح، نفيسة خويص، معالي عيد.