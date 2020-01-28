مسيرات حاشدة تُنظم اليوم وغداً بمحافظات الوطن رفضاً لـ (صفقة القرن)

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رام الله - دنيا الوطن

قال منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، صلاح الخواجا: إن مسيرات حاشدة، ستنظم اليوم عند الساعة السابعة مساء في كافة محافظات الوطن، دعماً لموقف القيادة الثابت المتمسك بحقوق شعبنا، ورفضاً لـ (صفقة القرن).



وأضاف الخواجا في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاربعاء، أن الفعاليات الرافضة لـ (صفقة القرن) ستستمر في الأيام القادمة، حيث ستنظم فعالية بمشاركة الكل الوطني غداً الأربعاء في الأغوار، ومن ثم تليها فعاليات في المناطق الأخرى، على أن يكون يوم الجمعة المقبل، يوماً للمواجهة والتصعيد وكسر سياسات التهجير والترحيل.



وشدد الخواجا على ضرورة الانتقال في هذه المرحلة من حالة الاحتجاج إلى الفعل الشعبي عبر المواجهة، مؤكداً في السياق على أهمية استعادة نماذج النجاح في المقاومة الشعبية، ومنها الخان الأحمر، وإزالة 12 بؤرة استيطانية، لاسيما في المغير وترمسعيا.