نقابة الموظفين بغزة: تعليق الدوام للمشاركة بمسيرات ضد (صفقة القرن)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت نقابة الموظفين بغزة، اليوم الثلاثاء، عن تعليق الدوام الحكومي اليوم الساعة الواحدة ظهرًا.



وأفادت النقابة وفق وكالة (الرأي) الحكومية، أن التعليق جاء لتمكين الموظفين والموظفات من المشاركة بالمسيرة الوطنية الكبرى بمدينة غزة رفضا لـ (صفقة القرن) التزامًا بقرار القوى الوطنية والإسلامي.



وكانت القوى الوطنية والإسلامية، قد اعلنت عن الفعاليات الجماهيرية التي ستنطلق في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، للوقوف "صفقة القرن" وافشال محاولات تمريرها.