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دولي

شاهد: الشرطة الصينية في مهمة خاصة لإنقاذ الحيوانات البرية من خطر كورونا

شاهد: الشرطة الصينية في مهمة خاصة لإنقاذ الحيوانات البرية من خطر كورونا
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قررت بكين حماية تجارة كل أنواع الحيوانات البرية، كما ستفرض إجراءات صارمة على كل الأنشطة المتعلقة بالحيوانات، إلى أن يتم حصار الفيروس القاتل الذي انتقل إلى دول عديدة، وكاد أن يخرج عن نطاق السيطرة.

ووفقا للبيان المشترك الذي صدر عن الإدارة العامة لتنظيم الأسواق، ووزارة الزراعة والشؤون الريفية، والإدارة الوطنية للغابات، ونقلته (سبوتنك) فإنه "يجب وضع قواعد تربية الحيوانات البرية تحت إشراف الحجر الصحي، ويحظر أي نقل أو بيع للحيوانات حتى يصبح الوباء أكثر وضوحا".

 

وفي مقاطعة هوبي الواقعة وسط البلاد التي ظهر في عاصمتها ووهان للمرة الأولى "فيروس كورونا المستجد 2019"، أغلقت 21 حديقة حيوان أبوابها أمام الزوار للحد من تفشي المرض الذي ينتقل عبر الجهاز التنفسي، حسبما كشفت الإدارة الوطنية للغابات.

وكلفت السلطات الصينية ضباط شرطة للإشراف على 297 مزرعة و213 مطعما، وتتبع تجارة الحيوانات بها، وفقا لما قالته الإدارة ذاتها، بحسب ما ذكرت صحيفة "globalnews".

وكانت الصين أعلنت، الاثنين، أن عطلة رأس السنة التي بدأت في 24 كانون الثاني/ يناير، وكان يفترض أن تنتهي في 30 منه، تم تمديدها حتى 2 شباط/ فبراير، في إطار المساعي الرامية إلى احتواء تفشي الفيروس.

وأوضحت السلطات الصينية أن إعلان حالة الطوارئ القصوى يهدف إلى الحفاظ على صحة السكان.

ويواصل فيروس كورونا الجديد انتشاره في بقاع مختلفة من العالم، بعدما خرج من مدينة ووهان الصينية، ووصل إلى آسيا وأوروبا والولايات المتحدة وأستراليا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، أنه "من المبكر جدا" اعتبار فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين وبدأ ينتشر في العالم "حالة طوارئ صحية عامة على نطاق دولي".

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