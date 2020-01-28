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أمير قطر يُعيّن رئيساً جديداً للوزراء بعد استقالة سلفه

أمير قطر يُعيّن رئيساً جديداً للوزراء بعد استقالة سلفه
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
رام الله - دنيا الوطن
أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمراً أميرياً بتعيين خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيساً لمجلس الوزراء.

وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم الثلاثاء، إن "الأمر الأميري رقم 2 لسنة 2020 يقضي بتعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيساً لمجلس الوزراء، بدلاً عن عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، الذي قدم استقالته لأمير البلاد، في وقت سابق.

وأضافت: أن "الأمر الأميري، يقضي بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية".

وأشارت (قنا) إلى أن خالد بن خليفة، أدى اليمين القانونية رئيساً لمجلس الوزراء، ووزيراً للداخلية أمام أمير البلاد، بالديوان الأميري، صباح اليوم.

وأكد الديوان القطري على احتفاظ وزيري الخارجية والطاقة بمنصبيهما في هذا التغيير الوزاري.

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