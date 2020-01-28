اتحاد موظفي (أونروا): اعتماد الزيادة على رواتب غزة وتثبيت (374) معلماً

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رام الله - دنيا الوطن

قال اتحاد الموظفين بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) في غزة: إنه تمت الزيادة، التي تتراوح ما بين مائة ومائة وأربعين دولاراً، حسب درجة الموظف، إضافة إلى فرق العملة التي تزيد عن العلاوة المحددة أعلاه، مشيراً إلى أن الصرف المتوقع، سيكون هذا الشهر.



وأوضح الاتحاد في بيان له، صباح اليوم الثلاثاء، أن ذك يأتي في وقت تم فيه تثبيت (374) معلماً، وفي خطوة جيدة في "طريق تحقيق أولوياتنا لموظفي قطاع غزة".



وأكد على استمرار روح الشراكة على مستوى الإقليم، مطالبًا بتحقيق باقي المطالب في قطاع غزة، التي تم بحثها في وقت سابق مع القائم بأعمال المفوض العام.



وأشار إلى أن أهم هذه المطالب، "عودة الزملاء المفصولين، وقضية موظفي الطوارئ، وتثبيت الدفعة الثانية من المعلمين، وقضية الـ (LDC)، وكل القضايا التي تم طرحها سابقاً.