الداخلية بغزة تنشر آلية السفر عبر (معبر رفح البري) غداً

رام الله - دنيا الوطن

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، كشفاً بآلية السفر للمواطنين في قطاع غزة، عبر معبر رفح البري يوم غد الأربعاء، والذي سيكون للحافلات الحادية عشرة والثانية عشرة، والثالثة عشرة حتى الرقم (100) من كشف (2020/2).





وطالبت الوزارة، المسافرين بالتواجد غداً على الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.





وأضافت الوزارة: "يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، ويجب التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر، وإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله".



