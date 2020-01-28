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أول تغريدة من محمد علي بعد إعلانه اعتزال السياسة

أول تغريدة من محمد علي بعد إعلانه اعتزال السياسة
المقاول محمد علي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
نشر المقاول محمد علي، أول تغريدة له بعد إعلانه اعتزال من الحياة السياسية، بعد فشل دعواته للخروج بمظاهرات ضد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير 2011.


وقال محمد علي في تغريدتين: "في لحظة هتلاقي نفسك في يوم من الأيام وسط حلمك اللي في يوم من الأيام كنت عايزه واتمنيته"، ليتابع في تغريدة منفصلة ناشراً صورة له بتعليق: "إن الذي يثور لأجل الجوع، سيسكت حتماً إذا ألقيت له كسرة خبز، أما الذي يثور لأجل كرامته، فلن يسكت حتى تكون له كرامة".


وقال محمد علي، في فيديو عبر حسابه على (فيسبوك)، مساء السبت، بالتزامن مع الذكرى التاسعة لـ"ثورة 25 يناير"، إن "اليوم كان فاصلاً بالنسبة لي"، مضيفاً: أنا أظهرت فساده ورأيتم ماذا يفعل، وكيف يعتقل الناس، لم يعد هناك ما يمكن إيضاحه، أي كلام سأقوله بعد ذلك، سيكون مجرد هذيان، ولن أقدم لكم حلقات حول الفساد أو ما يفعله السيسي فذلك ليس عملي".

وأشار محمد علي إلى دعوته للتظاهر في ذكرى 25 يناير، قائلاً: "حددت يوماً لإنها هذا الأمر ولإعادة كرامتنا لنا، قد تكون رؤيتي أو وجهة نظري خطأ، وأنا قلت إنها مباراة بيني وبين السيسي، ومن يحسمها هو الشعب.

وأقر محمد علي بأنه لم يحدث حراك في الشارع، مؤكداً أن الحراك في الشارع كان هو العامل الحاسم بينه وبين السيسي، وقال إن "الأغلبية هي من تحكم، قد يكون كلامي خطأ، وقد تكون وجهة نظره سليمة"، وأضاف: "أعتذر جداً للشعب المصري، الإجابة ظهرت اليوم، وارد جداً أكون غلطان".

 

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