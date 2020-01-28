روسيا تَضخ أول مليار متر مكعب من الغاز لتركيا عبر "السيل التركي"

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت شركة الغاز الروسية (غازبروم)، اليوم الثلاثاء، بأنها قامت بضخ أول مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى تركيا، عبر خط الأنابيب "السيل التركي"، الذي يمر عبر قاع البحر الأسود.



وأوضحت الشركة الروسية، وفق ما نقلته (روسيا اليوم) أن الكمية المذكورة، تم ضخها عبر خط الأنابيب الجديد منذ مطلع العام الجاري، حيث تم تدشين الخط بشكل رسمي في 8 كانون الثاني/ يناير الجاري، بحضور الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان.



ووفقاً لـ (غازبروم) فإن نحو 54% من الكمية التي تم ضخها وجهت إلى السوق التركية المحلية، وقرابة 46% إلى الحدود التركية- اليونانية، نحو أوروبا.



ويضم "السيل التركي" أنبوبين من الغاز باستطاعة إجمالية تبلغ 31.5 مليار متر مكعب من الغاز في السنة، الأنبوب الأول مخصص للسوق التركية، أما الأنبوب الثاني، فهو مخصص لدول جنوب شرق أوروبا، على أن يبدأ ضخ الغاز الروسي عبر هذا الخط إلى بلغاريا وصربيا في 2020 وإلى هنغاريا في 2021.