روسيا: ترامب يُقصي كل الآراء بإعلانه (صفقة القرن) ولم يشاورنا بذلك

علقت روسيا على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بشأن خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً باسم (صفقة القرن) والمقرر الإعلان عنها، اليوم الثلاثاء.



وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، وفق قناة (الميادين): "واشنطن لم تتشاور معنا حول إعلان (صفقة القرن) جملةً وتفصيلاً".



وأضاف بوغدانوف: "ما يفعله ترامب بإقصاء كل الآراء الأخرى، وخصوصاً الرأي الفلسطيني، هو أمر غير مقبول، موقفنا لم يتغير، فنحن مع حل الدولتين، ودولة فلسطين المستقلة بحدود العام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، ومن حق الفلسطينيين، أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم".





رام الله - دنيا الوطن