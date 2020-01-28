حزب الشعب: موحدون في النضال لإسقاط (صفقة ترامب- نتنياهو)





كما أن الرد يكون في مطالبة دول العالم، والأمم المتحدة، باحترام قراراتها، والتدخل لحماية دورها في ظل استخفاف إدارة ترامب وحكومة الاحتلال بها، وهي أولًا وأخيرًا في إنهاء كل التزامات السلطة والاتفاقات التي وقعتها مع إسرائيل، وفي مقدمتها اتفاق أوسلو، وفي استعادة الجهد الوطني والعربي والدولي، من أجل إنهاء الاحتلال بكل مظاهره".



ودعا الحزب، عناصره ومناصريه، إلى الانخراط مع أبناء شعبنا في أوسع مواجهة كفاحية وسياسية ضد (صفقة ترامب- نتنياهو) التي تمثل وعد بلفور جديداً، يُمهد لنكبة جديدة للشعب الفلسطيني.



وطالب، منظمة التحرير الفلسطينية، بكل مؤسساتها، لاستعادة دورها في استنهاض وقيادة شعبنا من أجل التحرر والاستقلال، وفي توسيع إطارات العمل المشترك مع مكونات شعبنا المختلفة في كافة أماكن تواجده، وإلى التحرك بجدية من أجل عقد لقاء وطني شامل، بما في ذلك استئناف اللقاء الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو؛ لمواجهة (صفقة نتنياهو- ترامب)، وإغلاق أية ذرائع لاستمرار حالة الانقسام المدمر، وبما يضمن وحدة نضالنا من أجل التحرر والاستقلال والعودة.



رام الله - دنيا الوطنقال حزب الشعب الفلسطيني: "مع الإعلان الرسمي لصفقة (ترامب- نتنياهو)، فإن الإشهار الفعلي لمساعي الصهيونية والإمبريالية الأمريكية، لتصفية قضية شعبنا وحقوقه الوطنية، باتت أكثر سفوراَ وانكشافاَ، كما أن الاستغلال البشع لتردي الوضع الداخلي الفلسطيني، بسبب الانقسام، وغيره من السياسات الخاطئة، وكذلك تردي الوضع العربي والإقليمي، يظهر بأبشع صوره في مسابقة الزمن من قبل إدارة ترامب ونتنياهو، لفرض مشروعهما التصفوي للقضية الفلسطينية".واضاف الحزب في بيان له وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه: "إن الرد العملي على هذا المشروع الإجرامي، هو في تعزيز النضال ضد الاحتلال، وفي السعي الحثيث من أجل تحقيق انتفاضة شعبية شاملة في وجه الاحتلال والعنصرية، وتوحيد كل إطارات المقاومة الشعبية، وتركيزها في هذا الاتجاه، وهي في توسيع حملة مقاطعة إسرائيل، وإعادة بناء حركة التضامن الدولي مع شعبنا الفلسطيني على قاعدة إنهاء الاحتلال والعنصرية، وعلى قاعدة استعادة التحالف مع القوى الشعبية المساندة لكفاح شعبنا، وهي في الإنهاء الفوري لحالة الانقسام وكل مظاهرة والتوقف عن ذرائع استمراره من أي كان.