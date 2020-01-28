مخطط إسرائيلي للاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي سعير والشيوخ لصالح الاستيطان

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قراراً بالاستيلاء على أراضٍ زراعية؛ لتوسيع مخطط هيكلي لمستوطنة شمال الخليل.



وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، حسن بريجية وفق (الوكالة الفلسطينية الرسمية)، بأنه تسلّم اليوم الثلاثاء، مخططاً يتضمن توسيع حدود مستوطنة (أصفر) الجاثمة على أراضي بلدتي سعير والشيوخ شمال الخليل، والمحاذية لقرى الرشايدة، المنية، كيسان شرق بيت لحم، وبيت فجار جنوباً.



وأوضح، أن هذه القرار، يهدف إلى الاستيلاء على الأراضي والحقول الزراعية الواقعة في حوض (رقم 8) بموقع (عرض المجالس) في بلدة الشيوخ، وحوض رقم (20) من موقعي (الوصيلة) و(قنان فاقوط)، من أراضي سعير، لصالح توسيع المستوطنة المذكورة.



وأشار بريجية، إلى أن المخطط، قد يسلب عشرات الدونمات من أراضي البلدتين المزروعة بالزيتون واللوزيات.