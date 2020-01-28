الإعلام الإسرائيلي: نتنياهو يُقرر سحب طلب الحصانة البرلمانية من (كنيست)

قال الإعلام الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء: إن رئيس الوزراء بنيامين نتياهو، قرر سحب طلب الحصانة البرلمانية من (كنيست)، الذي كان قد تقدم به على خلفية قضايا فساد تلاحقه.





يُذكر، أن تنازل نتنياهو عن طلب الحصانة، يعني أنه سيتم تقديم لائحة الاتهام ضده على الفور، إلى المحكمة المركزية في القدس.





وعقبت وزارة القضاء الإسرائيلية على قرار نتياهو: سيتم تقديم لوائح الاتهام ضد نتنياهو للمحكمة في غضون أسبوع .. لكن جلسات الاستماع ستبدأ بعد الانتخابات.





وكان من المقرر، أن يعقد كنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، جلسة خاصة، لمناقشة تشكيل لجنة للنظر في طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للحصول على الحصانة البرلمانية، في ملفات الفساد ضده.



وكانت أحزاب بلوك اليمين، قد أعلنت في وقت سابق مقاطعتها للجلسة، كما أعلن رئيس (كنيست) يولي أدليشتاين، كذلك مقاطعته للجلسة.



ولفتت القناة الإسرائيلية الثانية، إلى أن اللجنة، كانت ستبت في منح نتنياهو الحصانة من المحاكمة بثلاث قضايا فساد متهم فيها بالغش والخداع، وخيانة الأمانة، وتلقي الرشوة.

رام الله - دنيا الوطن