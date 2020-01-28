شؤون فلسطينية

الاحتلال يَخلع أبواب محلات تجارية وسط الخليل

الاحتلال يَخلع أبواب محلات تجارية وسط الخليل
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منطقة (باب الزاوية) وسط مدينة الخليل، وخلعت أبواب محال تجارية وفتشتها.

وقالت مصادر أمنية، وفقاً (للوكالة الفلسطينية الرسمية) إن قوات الاحتلال، داهمت بعد منتصف الليل منطقة "باب الزاوية" و"سوق العميان" في المدينة، وخلعت أبواب بعض المحلات التجارية في "سوق العميان" وفتشتها وحطمت محتوياتها.

وصباح اليوم، شهد شارع الشهداء وسط المدينة، تواجداً مكثفاً لجنود الاحتلال.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً على مثلث خرسا جنوب غرب الخليل، وفتشت مركبات المواطنين، ودققت في هوياتهم.

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