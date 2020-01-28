شؤون فلسطينية

القانوع: على السلطة الفلسطينية أن تسحب الاعتراف بإسرائيل وتنفذ قرارات المجلس المركزي

القانوع: على السلطة الفلسطينية أن تسحب الاعتراف بإسرائيل وتنفذ قرارات المجلس المركزي
الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماعات المجلس المركزي
خاص دنيا الوطن
أكد الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، أن الشعب الفلسطيني لديه من الخيارات الكثيرة لموجهة (صفقة القرن)، وأن المطلوب من السلطة الفلسطينية هو سحب الاعتراف بإسرائيل، والعمل بقرارات المجلس المركزي، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.

وأضاف القانوع لـ"دنيا الوطن" أنه يجب ملاحقة الاحتلال بمحاكم الجنايات الدولية، و سرعة الاستجابة لمبادرة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وعقد لقاء وطني مع كل الفصائل الفلسطينية، لمواجهة التحديات الواقفة في وجه القضية الفلسطينية، وتحديداً ما تسمى بصفقة القرن

وأكد أن عدم استجابة رئيس السلطة محمود عباس للمبادرات المختلفة للفصائل الفلسطينية، التي كان آخرها مبادرة الفصائل الثمانية، ومبادرة رئيس المكتب السياسي للحركة، أنه يضعف الموقف الفلسطيني الرافض للصفقة، ويعمل على تسهيل تمرير صفقة القرن، وبالتالي المطلوب على المستوى الرسمي  هو خروج السلطة عن صمتها، وترجمة الموقف الرافض لصفقة القرن

ونوه القانوع إلى أنه على المستوى الشعبي، أن الشعب الفلسطيني لا يسمح لأي صفقة أن تمر ولا لأي مشروع لتصفية القضية الفلسطينية العادلة وبالتالي الشعب جاهز لأي حراك وطني موحد لمواجهة الصفقة وعدم تمريرها.

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