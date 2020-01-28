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بسبب (كورونا).. العاهل المغربي يأمر بإعادة 100 مواطن إلى المملكة

بسبب (كورونا).. العاهل المغربي يأمر بإعادة 100 مواطن إلى المملكة
العاهل المغربي الملك محمد السادس
رام الله - دنيا الوطن
أمر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، حكومة البلاد بإعادة نحو 100 مواطن مغربي، متواجدين في مدينة ووهان الصينية، التي تعتبر مصدراً لوباء نوع جديد لفيروس (كورونا)، إلى المملكة.

وذكر الديوان الملكي المغربي، في بيان نقلته (الوكالة المغربية الرسمية)، أن الملك محمد السادس، ترأس، الاثنين، في القصر الملكي بالرباط، "جلسة عمل مخصصة لوضعية المواطنين المغاربة الموجودين بإقليم ووهان الصيني، الذي وضعته السلطات الصينية تحت الحجر الصحي، بسبب فيروس (كورونا)".

وأوعز الملك المغربي، حسب البيان، بإعادة المواطنين المغربيين الـ 100 الموجودين حالياً في ووهان، والذين يشكل الطلبة أغلبيتهم، إلى أرض الوطن.

كما أمر "بأن يتم اتخاذ التدابير اللازمة على مستوى وسائل النقل الجوي، والمطارات الملائمة والبنيات التحتية الصحية الخاصة للاستقبال"، ووجه لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، والمسؤولين المعنيين الحاضرين بـ"تأمين المتابعة والتنسيق اللازمين".

وأبلغت السلطات الصينية، يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر، منظمة الصحة العالمية، بتفشي التهاب رئوي مجهول المصدر في مدينة ووهان، مركز مقاطعة هوبي وسط البلاد، واكتشف الخبراء لاحقاً أن المتسبب بالمرض، هو نوع جديد من فيروس (كورونا) أطلق عليه اسم "2019-nCoV". 

وحتى مساء الاثنين، سجلت الصين أكثر من 2850 حالة إصابة مؤكدة بالنوع الجديد لفيروس (كورونا)، بينها 82 حالة وفاة، وقعت غالبيتها في ووهان، كما تم تأكيد وجود مصابين بهذه السلالة في كل من الولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا وكندا وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام وتايلاند وماليزيا وهونغ كونغ وماكاو وتايوان.

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