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دولي

ترامب وأردوغان بحثا هاتفياً ملفي سوريا وليبيا

ترامب وأردوغان بحثا هاتفياً ملفي سوريا وليبيا
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
بحث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي، مساء الاثنين، مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، آخر التطورات في سوريا وليبيا.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جاد دير، في بيان نشره على حسابه في (تويتر) ونقلته (روسيا اليوم): "بحث الزعيمان الحاجة لإنهاء التدخل الأجنبي، وضرورة استمرار وقف إطلاق النار في ليبيا، واتفقا على أن العنف الدائر في إدلب بسوريا، ينبغي أن يتوقف".

وتابع المتحدث في تغريدة أخرى: "أكد الرئيس ترامب على أهمية وضرورة حل الخلافات العالقة بين تركيا واليونان في شرق البحر الأبيض المتوسط".

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