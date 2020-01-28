مستوطنون يحرقون صفاً بمدرسة عينابوس الأساسية جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أحرق مستوطنون، فجر اليوم الثلاثاء، صفاً مدرسياً في مدرسة عينابوس الأساسية جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مستوطنين من (يتسهار) اقتحموا قرية عينابوس فجراً، وأحرقوا أحد الصفوف المدرسية في المدرسة الأساسية للذكور، وخطوا شعارات عنصرية في المكان، وفق ما نقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية.
أحرق مستوطنون، فجر اليوم الثلاثاء، صفاً مدرسياً في مدرسة عينابوس الأساسية جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مستوطنين من (يتسهار) اقتحموا قرية عينابوس فجراً، وأحرقوا أحد الصفوف المدرسية في المدرسة الأساسية للذكور، وخطوا شعارات عنصرية في المكان، وفق ما نقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية.
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