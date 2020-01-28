مستوطنون يحرقون صفاً بمدرسة عينابوس الأساسية جنوب نابلس

مستوطنون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أحرق مستوطنون، فجر اليوم الثلاثاء، صفاً مدرسياً في مدرسة عينابوس الأساسية جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مستوطنين من (يتسهار) اقتحموا قرية عينابوس فجراً، وأحرقوا أحد الصفوف المدرسية في المدرسة الأساسية للذكور، وخطوا شعارات عنصرية في المكان، وفق ما نقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية.