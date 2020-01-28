"المرور" بغزة تكشف حالة الطرق وتنوه لوجود مسيرة رافضة لـ (صفقة القرن)

مسيرة لفصائل فلسطينية - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

نوهت إدارة المرور والنجدة، بغزة، إلى وجود مسيرة جماهيرية رافضة لـ (صفقة القرن)، وذلك اليوم الثلاثاء، حيث سيبدأ التجمع الساعة 12:30ظهراً، على مفترق "الصناعة" وتُختتم على دوار "أنصار".



وطلبت إدارة المرور في تصريح صحفي، من السائقين الكرام، السير بحذر وتمهل، واستخدام طرق بديلة في المكان، حتى الانتهاء من الفعالية، حرصاً على سلامة مستخدمي الطريق وتفادياً لوقوع حوادث سير.



وقالت إدارة المرور: إن الحركة المرورية نشطة، على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية، كما أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين، منسابة بشكل اعتيادي.



وشددت على أنه يتوجب على الجميع أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة، واتباع تعليمات أفراد شرطة المرور المتواجدين على الطريق.



وقالت: "لم يسجل لدى مكاتب تحقيقات حوادث الطرق في المحافظات الجنوبية للوطن، خلال 24 ساعة الماضية، أي حوادث مرورية".