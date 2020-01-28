الجامعة العربية: القضية الفلسطينية لم تكن أبدًا قضية اقتصادية وحلها سياسي

جامعة الدول العربية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، أن القضية الفلسطينية، لم تكن أبدًا قضية اقتصادية، وحلها يجب أن يكون سياسيًا، ولا يمكن استبدالها بأي شكل من الأشكال بالمحفزات الاقتصادية.



وقال زكي في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: إن موضوع (صفقة القرن) والإجراءات التي قامت بها الإدارة الأمريكية ضد الحقوق الفلسطينية منذ اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، والتضييق على منظمة (أونروا) وقطع المعونات الأمريكية لها، وغيرها من إجراءات، تضرب عرض الحائط بالحقوق الفلسطينية المشروعة في إقامة دولة مستقلة، ضمن حل الدولتين، وفق ما نقلت الوكالة الرسمية الفلسطينية.



وأشار إلى أن الاقتصاد لم ولن يكن الطموح السياسي للفلسطينيين، فهي قضية سياسية بالأساس، وحلها يجب أن يكون سياسيًا، معتبرًا أن الطموحات والآمال والتوقعات، هي حقوق سياسية في المقام الأول، ولم يمكن استبدالها بأي شكل من الأشكال بالمحفزات الاقتصادية، التى أعلنت عنها الإدارة الأمريكية.