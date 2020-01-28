سقوط طائرة عسكرية جزائرية والكشف عن مصير طاقمها

طائرة من نوع (سوخوي سو 30)

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رام الله - دنيا الوطن

ذكرت وسائل إعلام جزائرية، ليل الاثنين الثلاثاء، أن طائرة عسكرية، سقطت بمنطقة عين الزيتون شرقي البلاد، فيما لم يكشف بعد عن سبب تحطمها.



وقالت: "إن قائد الطائرة ومرافقه قتلا بعد أن سقطت الطائرة المنكوبة، وهي مقاتلة من نوع (سوخوي سو 30)، بمنطقة عين الزيتون بأم البواقي شرق الجزائر"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وأكدت إذاعة (أم البواقي) وفاة عسكريين من طاقم الطائرة الحربية، في حين لم يصدر عن وزارة الدفاع الجزائرية أي بيان بهذا الشأن حتى الآن.



وفي أيار/ مايو الماضي، سقطت طائرة مروحية عسكرية قرب مطار قمار، بمدينة وادي سوف جنوبي الجزائر، كما سقطت طائرة تدريب عسكرية في آذار/ مارس الماضي، خلال تمارين الطيران الليلية في ولاية وهران غربي البلاد، مما أدى إلى مقتل قائدها.



كما لقي شخصان حتفهما في حادث سقوط طائرة مروحية بمنطقة الرشايقة بولاية تيارت غربي العاصمة الجزائرية، في شباط/ فبراير الماضي.