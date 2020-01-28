قوات الاحتلال تعتقل مواطنيْن ببيت لحم وتهدم محلاً تجارياً بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، شابين من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين، موسى محمد أبو مفرح (38 عاما)، ومحمود ذيب العمور (38 عاما)، بعد اقتحام منزليهما وتفتيشهما، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



في سياق مختلف، هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، محلا تجاريا في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة .



ونقت الوكالة الفلسطينية الرسمية، عن شهود عيان، قولهم: "إن طواقم تابعة لبلدية الاحتلال هدمت محل الشبر للأدوات الصحية والبلاط في حي وادي الجوز بالقدس".