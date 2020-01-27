شؤون فلسطينية

تفاصيل الحالة الجوية بفلسطين حتى نهاية الأسبوع الجاري

تفاصيل الحالة الجوية بفلسطين حتى نهاية الأسبوع الجاري
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا نسبياً الى بارد، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياُ الى غائم وبارداً الى شديد ألبرودة والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء: يكون الجو باردا نسبياً الى بارد وغائماً جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو غائماً جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا نسبياً الى بارد، وفرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو غائماً جزئيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا الى شديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 13-7 12-6 13-6 بيت لحم 13-7 12-6 13-6
رام الله والبيرة 12-6 11-5 12-5 طولكرم 18-10 17-10 18-9
نابلس 15-8 14-7 15-7 قلقيلية 18-10 17-10 18-9
جنين 17-9 16-9 17-8 سلفيت 13-7 12-6 13-6
طوباس 17-9 16-9 17-8 روابي 15-8 14-7 15-7
الخليل 12-5 11-4 12-4 غزه 19-11 18-11 19-10
أريحا 20-12 19-12 20-11 خانيونس 19-11 18-11 19-10
الأغوار الشمالية 18-10 17-10 18-9 رفح 19-10 18-10 19-9
                                       

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