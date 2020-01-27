أبو سيف: الأيام المقبلة عصيبة وعلى الجميع تحمل مسؤولياته بهذه اللحظات الحاسمة

وزير الثقافة عاطف أبو سيف

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الثقافة، د.عاطف أبو سيف: إن الأيام المقبلة عصيبة، والمطلوب من أبناء شعبنا بكل فصائله وقواه السياسية، الالتفاف حول القيادة الفلسطينية؛ للوقوف في وجه المؤامرة الإسرائيلية الأمريكية.



ودعا أبو سيف في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى الالتفاف الواسع حول القيادة، ممثلة بالرئيس محمود عباس في الدفاع عن حقوق شعبنا وتصديه لـ (صفقة القرن) وكافة المخططات، التي تستهدف النيل من القضية الفلسطينية والقرار الوطني المستقل، وأن ما يجري، يستوجب التوحد ضد هذه المخططات التصفوية.



وأكد على الوفاء لدماء القادة الشهداء، وفي مقدمتهم القائد الرمز الشهيد ياسر عرفات، الذي حافظ على مبادئ الثورة الفلسطينية، مجدداً العهد والوفاء للرئيس محمود عباس (أبو مازن) الثابت على الثوابت الوطنية.