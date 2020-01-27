أول تعليق من حماس على إعلان ترامب بشأن (صفقة القرن)

علقت حركة حماس، مساء اليوم الاثنين، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخاصة بموعد الإعلان عن (صفقة القرن) الأمريكية.





وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم: "صفقة القرن نكبة جديدة للشعب الفلسطيني، وعدوان أمريكي إسرائيلي مزدوج على فلسطين، ويجب مواجهتها وإفشالها وحماية مصالح شعبنا".





وأضاف برهوم، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "واجب علينا جميعاً ومسؤولية الكل الفلسطيني، وهذا يتطلب مواقف وقرارات مسؤولة وشجاعة تنبثق عن لقاءات قيادية وطنية جامعة، تتحمل مسؤولية المرحلة وتبعاتها، بإعلان النفير العام، وتصعيد الفعل الوطني الشعبي والمقاوم بأشكاله المختلفة في كل أنحاء فلسطين، بالتوازي مع قرارات رسمية مهمة لرئيس السلطة الفلسطينية، مرتكزاتها توفير عوامل ومتطلبات نجاح المواجهة الفعلية للصفقة".





وطالب برهوم، القيادة الفلسطينية "بإعلان الإنهاء الفوري للتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، وإطلاق العنان لقوى الأمن والشباب والمقاومة، لحماية البلاد والعباد، والدفاع عن الأرض والمقدسات، إلى جانب رفع العقوبات عن قطاع غزة"، وفق تعبيره.





وشدد برهوم، على ضرورة تحشيد الأمة بكافة مستوياتها للوقوف العاجل إلى جانب شعبنا، ودعمه، وتعزيز صموده، وتشكيل حالة إسناد له، وتجريم التطبيع مع العدو، والعمل على عزله.

رام الله - دنيا الوطن