دولي

منظمة الصحة العالمية ترفع من تقديرها لخطر (كورونا) على المستوى العالمي

منظمة الصحة العالمية ترفع من تقديرها لخطر (كورونا) على المستوى العالمي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
رفعت منظمة الصحة العالمية، تقديرها لمستوى الخطر النابع من تفشي فيروس (كورونا) الجديد الناشئ في الصين، على النطاق العالمي، من (معتدل) إلى (مرتفع).

وأشارت الصحة العالمية في تقديراتها السابقة، إلى أن خطر سلالة فيروس (كورونا 2019-nCoV) مرتفع للغاية بالنسبة للصين، ومرتفع للمنطقة، ومعتدل على المستوى العالمي"، وفق (روسيا اليوم). 

وأوضحت المنظمة، اليوم الاثنين في بيان لها، أنها "صححت الخطأ في الصيغة" الواردة في تقريرها السابق بشأن المسألة. 

من جانبه، اعتبر رئيس الأكاديمية الروسية للعلوم، ألكسندر سيرغييف، أن تفشي فيروس (كورونا) الجديد بالوتيرة الحالية قد يؤدي إلى انتشار المرض على الصعيد العالمي بحلول آذار/ مارس المقبل. 

وأوعز الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لسلطات البلاد على كل المستويات باتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة انتشار (كورونا) الجديد، من أجل "مكافحة الوباء وتحقيق النصر الحاسم على العدو".

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