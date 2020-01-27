مركز إعلام النجاح يوقع اتفاقاً مع شركة (ريتش القابضة) بالإمارات

جانب من اللقاء

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رام الله - دنيا الوطن

وقع مركز إعلام جامعة النجاح الوطنية، اتفاقاً مع شركة (ريتش القابضة) في دولة الإمارات العربية المتحدة، في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.



ووقع الاتفاق، رئيس مجلس إدارة (ريتش القابضة) مالك ملحم، ومدير مركز الإعلام في جامعة النجاح الوطنية، المهندس غازي مرتجى، بهدف توفير رعاية إعلامية للعديد من المشاريع والمجالات المختلفة، التي تتخصص بها الشركة في فلسطين، ورسم سياسات إعلامية وفق استراتيجية، تضمن تحقيق العمل الإعلامي الفلسطيني لأهدافه وتطلعاته.



ويهدف الاتفاق إلى دعم الإعلام الفلسطيني، وتسليط الضوء على الاستثمار في فلسطين من قبل المغتربين في الخارج، وفتح فرص عمل للشباب الفلسطيني، وتشجيع الاستثمار من قبل رجال الأعمال الفلسطينيين المغتربين، إضافةً إلى دعم الاستثمار في مختلف المجالات، وتجسيد الواقع الفلسطيني للعالم الخارجي، وإبراز دور رجال الأعمال الفلسطينيين المغتربين، ودورهم في دوران عجلة الاقتصاد الفلسطيني، وتطويره.



وأكد ملحم، خلال كلمة له على هامش حفل استقبال الإعلاميين الفلسطينيين، على أن فلسطين تمثل بيئة مناسبة للاستثمار، خصوصاً أن عائد الربح فيها من أعلى المستويات العالمية، وقد يصل إلى أكثر من 12%، مشيراً إلى أن العائد الاستثماري السنوي للمشاريع الاستثمارية في فلسطين، يُعد الأعلى على المستوى العالمي، حيث يتراوح بين 12- 20%.



وشدد ملحم، على أن فلسطين، تمتلك فرصاً استثمارية مهمة جداً في كل المستويات والمجالات، مدعومة بزيادة النمو السكاني، وندرة المنافس المحلي.



من جهته، قال المهندس غازي مرتجى: "كان لنا عظيم الشرف بلقاء الأخ مالك ملحم، والصديق ماهر حسين"، مضيفاً: "لقد اتفقنا على رسم سياسات استراتيجية، تضمن استمرار العمل الإعلامي الفلسطيني، الذي يقف وحيدًا في مواجهة رواية إسرائيلية ومخططات أمريكية؛ لإنهاء وجود الشعب الفلسطيني الثابت على أرضه".



وشدد على أن هذا الاتفاق الذي تم توقيعه، سيتراكم عليه مجموعة من الاتفاقات المستقبلية، والعمل المشترك مع شركة (ريتش القابضة) والشركات التي تندرج فيها.



وتابع مرتجى: "لقد شكل الأخ مالك مثالاً مهماً لفلسطينيي المهجر، ممن لديهم رأس مال بالاستثمار في فلسطين، والعمل على فتح أسواق للشباب الفلسطيني المبدع، فأنشأ مجموعة استثمارات في فلسطين، ولا زال لديه الشغف للعمل بشكل أوسع في فلسطين، حيث إن هدفه الاستثماري الممزوج بالهًم الوطني والرؤية السياسية بعيدة المدى، شكلوا الداعم الرئيسي لإصراره على الاستمرار رغم مضايقات الاحتلال المستمرة".



وجاء توقيع الاتفاق، خلال حفل استقبال الإعلاميين الفلسطينيين، بحضور سفير فلسطين في دولة الإمارات عصام مصالحة، ومجموعة من الإعلاميين الفلسطينيين.



وتجدر الإشارة، إلى أنه من المقرر، أن ينظم مجلس الأعمال الفلسطيني لوفد من المستثمرين الفلسطينيين في دولة الإمارات زيارة عمل إلى فلسطين، يجري خلالها بحث سبل التعاون الاقتصادي والاستثماري، والتي يجري العمل على أن تكون بشكل سنوي و دوري، علماً بأن معظم أعضاء الوفد، لم يسبق لهم أن زاروا فلسطين.