الرئيس عباس: لن نقبل أي صفقة من أية جهة بالعالم بدون حل الدولتين

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على الموقف الفلسطيني الثابت، المتمسك بحل الدولتين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مضيفاً: "بدون ذلك لن نقبل أي صفقة من أية جهة في العالم.





جاء ذلك، خلال تلقى الرئيس عباس، مساء اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب.



ونقل وزير الخارجية البريطاني، للرئيس، تحيات رئيس الوزراء بوريس جونسون، وقال للرئيس عباس: إنه مع استمرار الحديث عن قرب الإعلان عن (صفقة القرن) الأميركية، نرغب في الاستماع لوجهة نظر سيادتكم، خاصة أن موقف بريطانيا، واضح من حل الدولتين، وكذلك الموقف من الاستيطان، والقانون الدولي.



وقال الرئيس عباس: "نحن جاهزون لتحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية، ومستعدون لمفاوضات تشارك فيها الرباعية الدولية، وعدد من الدول الأخرى، ولن نقبل بأي دور للولايات المتحدة لوحدها في العملية السياسية، جراء انحيازها الواضح".

رام الله - دنيا الوطن