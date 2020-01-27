البنتاغون الأمريكي يكشف تفاصيل تحطم طائرة أمريكية بأفغانستان

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رام الله - دنيا الوطن

أكد البنتاغون، أن الطائرة العسكرية الأمريكية التي "تحطمت" اليوم الاثنين وسط أفغانستان قاذفة من طراز "E-11A".



وقال المتحدث باسم الجيش الأمريكي، العميد سوني ليغيت، في تغريدتين، نشرهما على حسابه في موقع (تويتر): "تحطمت اليوم في محافظة غزني في أفغانستان قاذفة أمريكية من طراز E-11A. لا يزال التحقيق جارياً لمعرفة سبب الحادث، لكن لا مؤشرات تدل على أن التحطم نجم عن نيران العدو".



وأضاف ليغيت أن البنتاغون سيقدم معلومات إضافية لاحقاً، فيما شدد على أن ادعاءات (طالبان) حول إسقاط طائرة أخرى كاذبة.

وقالت حركة (طالبان) أفغانستان، في وقت سابق من الاثنين، إنها أسقطت طائرة كانت تحمل جنوداً أمريكيين في ولاية غزني وسط البلاد، معلنة عن مقتل كل من كانوا على متنها، ومن بينهم ضباط كبار في القوات الأمريكية.



بدورها، نقلت وكالة (طلوع نيوز) الأفغانية عن مصدر مطلع قوله، إن الطائرة تحطمت في المنطقة الخاضعة لسيطرة (طالبان).