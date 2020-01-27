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بينها دولة عربية.. تعرف على أضخم خمس قوات جوية بالشرق الأوسط

بينها دولة عربية.. تعرف على أضخم خمس قوات جوية بالشرق الأوسط
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تصنف أربع دول في الشرق الأوسط ضمن أضخم 24 قوة جوية في العالم، وتمتلك مجتمعة أكثر من أربعة آلاف طائرة حربية.

وبحسب موقع (غلوبال فير بور) الأمريكي، فإن مصر تحتل المرتبة التاسعة عالمياً، والمرتبة الأولى في الشرق الأوسط، بقوة جوية تضم 1092 طائرة حربية، تليها تركيا، التي تحتل المرتبة العاشرة عالمياً، بقوة جوية تضم 1067 طائرة حربية.

وتحتل القوة الجوية السعودية، المرتبة رقم 12 عالميا، والمرتبة الثالثة في الشرق الأوسط، تليها إسرائيل، التي تحتل المرتبة رقم 18 عالمياً، والمرتبة الرابعة في الشرق الأوسط، بحسب الموقع الأمريكي.

وتأتي إيران في المرتبة رقم 24 عالمياً، والمرتبة الخامسة، بين أقوى خمس قوات جوية في الشرق الأوسط.

1- القوة الجوية المصرية: تصنف القوة الجوية المصرية في المرتبة التاسعة عالمياً، من حيث الحجم الكلي للقوة الجوية، التي تضم قوة مقاتلات عددها 211 مقاتلة، تجعلها في المرتبة الـ 13 عالمياً، و341 طائرة هجومية، تجعلها في المرتبة رقم 8 عالمياً.

وتضم القوات الجوية المصرية 59 طائرة شحن عسكري، تجعلها بين أضخم 12 أسطول نقل عسكري في العالم، إضافة إلى 388 طائرة تدريب، تجعلها واحدة من الدول الأربع الأكبر في مجال التدريب على الطيران الحربي.

وتحتل قوة المروحيات المصرية، المرتبة رقم 15 عالمياً، بـ 293 مروحية، بينها 46 مروحية هجومية.

2- القوة الجوية التركية: تحتل المرتبة العاشرة عالمياً بإجمالي عدد طائرات 1067، وتشمل 207 مقاتلة حربية، تجعلها في المرتبة الـ 14 عالمياً، و207 طائرات هجومية، تجعلها في نفس المرتبة، إضافة إلى احتلالها المرتبة الـ 8 عالمياً بأسطول نقل عسكري يضم 87 طائرة.

وتمتلك تركيا 289 طائرة تدريب، تجعلها في المرتبة رقم 9 عالمياً، و492 مروحية، تجهعلها في المرتبة رقم 8 عالمياً، بينها 94 مروحية هجومية، تجعلها في المرتبة رقم 6 عالمياً.

3- القوات الجوية السعودية: امتلاكها 848 طائرة حربية، يجعلها في المرتبة رقم 12 عالميا، ونفس الترتيب العالمي في قوة المقاتلات، التي تضم 244 مقاتلة، وطائرات التدريب، التي تضم 207 طائرات، بينما تمتلك 325 طائرة هجومية، تجعلها في المرتبة رقم 9 عالمياً.

وتمتلك السعودية 254 مروحية، تجعلها في المرتبة 18 عالمياً، بينها 34 مروحية هجومية.

4- القوات الجوية الإسرائيلية: تمتلك إسرائيل 595 طائرة حربية، تجعلها في المرتبة رقم 18 عالمياً، والرابعة في الشرق الأوسط، بينها 253 مقاتلة، تجعلها في المرتبة رقم 11 عالمياً، و253 طائرة هجومية، تجعلها في المرتبة الـ 13 عالمياً، و18 طائرة نقل عسكري، تجعلها في المرتبة رقم 38 عالمياً، إضافة إلى 153 طائرة تدريب.

وتتكون قوة المروحيات الإسرائيلية من 146 مروحية تجعلها في المرتبة رقم 32 عالمياً، بينها 48 طائرة هجومية، تجعلها في المرتبة الـ 13.

5- القوات الجوية الإيرانية: تمتلك إيران 509 طائرة حربية، تجعلها في المرتبة رقم 24 عالمياً، والمرتبة الخامسة بين دول الشرق الأوسط.

وتضم 142 مقاتلة، تجعلها في المرتبة رقم 17 عالمياً، و165 طائرة هجومية تجعلها في المرتبة رقم 18، و89 طائرة نقل عسكري، تجعلها في المرتبة رقم 7 عالمياً.

وتمتلك إيران 104 طائرات تدريب، و126 مروحية، بينها 12 مروحية هجومية، تجعلها في المرتبة الـ 32 عالمياً.

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