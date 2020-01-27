بكين تُسجّل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا)

ويُذكر أن المتوفى، رجل يبلغ من العمر (50 عاماً)، وكان قد زار ووهان في 8 كانون الثاني/ يناير، وبعد عودته إلى بكين، ارتفعت درجة حرارته، وفي 21 كانون الثاني/ يناير لجأ إلى المستشفى، وفي 22 كانون الثاني/ يناير، تم تأكيد إصابته بالفيروس.



وقد ساءت حالته، اليوم الاثنين، حيث تعرض لفشل في وظائف الرّئة، وبالرّغم من جهود الأطباء، توفي المريض، وفق وكالة (سبوتنك).



ويشار إلى أنه وحتى الساعة 20:00 (الساعة 15:00 بتوقيت موسكو) سجل في بكين ما مجموعه 80 حالة إصابة.



وأكدت لجنة الصحة الوطنية، في مؤتمر صحفي عقد يوم أمس، أن الفيروس الجديد، يختلف عن الأنواع السابقة، ويخشى من تسارع قدرته على الانتشار بين البشر.



ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات (كورونا) أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضاً يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة الشؤون الصحية في مدينة بكين، اليوم الاثنين، عن أول حالة وفاة، بسبب النوع الجديد من فيروس (كورونا).