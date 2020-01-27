محافظ أريحا: تشكيل خلية عمل طبية بإدارة المعابر والحدود بشأن فيروس (كورونا)





وأشاد بالتعاون مع طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني، وتقديم المعابروالحدود الفلسطينية كل التسهيلات، وتوفيرها الدعم اللوجستي للغرفة، وكذلك شرطة المعابر، وحول آلية التعامل مع القادمين قال عناني: إنه سيتم التركيز بالدرجة الأولى على القادمين من جنوب شرق آسيا ومن الصي،ن ومن حرراته فوق 38 درجة، حيث يقوم الطاقم الطبي فوراً بأخذ عينه منه، والتحفظ عليه طبياً؛ لحين إرسالها إلى المختبر المركزي لوزارة الصحة، وإن النتائج خلال أقل من 24 ساعة، تكون جاهزة.



ونوه عناني، إلى أنه تم توفير كل ملابس وأدوات العزل، وأنه تم تجيهز غرفة وأسرة للعزل الطبي، مؤكداً أهمية الوقاية، وتضافر كل الجهود في هذا المجال.



وأكد أن إدارة المعابر والحدود وشرطة المعابر والطواقم الطبية التخصصية، ستعمل بسلاسة وكلها حرص على عدم وجود أي تأخير أو إعاقة، وإن حدثت للبعض من باب الوقاية والحرص على صحة وسلامة المواطن، ووقاية المجتمع.

وحول ألية العمل، قال عناني: إنه تم تجهيز غرفة على "الاستراحة" محطة وصول القادمين إلى فلسطين عبر الحدود الشرقية البرية، وإمدادها بالكادر المدرب والمؤهل للعمل 24 ساعة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل فرق مناوبة، بحيث إن طاقم مستشفى أريحا الحكومي، يعمل حتى الساعة الثالثة عصراً يومياً، ويتابع العمل كادر مديرية الصحة، حتى العاشرة مساءً، فيما يقوم كادر الخدمات الطبية العسكرية، بالسهر حتى موعد تسلم كادر المستشفى، وهكذا بالتناوب.