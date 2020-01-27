محافظ أريحا: تشكيل خلية عمل طبية بإدارة المعابر والحدود بشأن فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جهاد ابو العسل محافظ أريحا والأغوار، مساء اليوم الاثنين، عن تشكيل خلية عمل طبية متخصصة، ورفع درجة التأهب في إدارة المعابر والحدود الفلسطينية، لفحص أي قادم إلى فلسطين في إطار الوقاية والاكتشاف المبكر لأي حامل أو مصاب بفيروس (كورونا).
جاء ذلك، في ختام اجتماع عقد بمقر المحافظة، بحضور نظمي مهنا، مدير عام المعابر والحدود الفلسطينية، ود. اراب عناني، مدير عام صحة محافظة أريحا والأغوار، و د. أحمد عمرو، المدير الطبي لمستشفى أريحا التخصصي، ومحمود الوحيدي، مدير الخدمات الطبية العسكرية، وماهر الناطور، مدير الهلال الأحمر الفلسطيني، وإسماعيل أبو جابر، منسق المجلس التنفيذي بالمحافظة، والشرطة، وجامعة الاستقلال، والمراكز الطبية.
وقال أبو العسل: إنه وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، فقد رفعت الحكومة من درجة التأهب في مرافق وزارة الصحة، ووضعت طاقماً طبياً متخصصاً في استراحة أريحا والمعابر لفحص أي قادم من الدول، التي ظهر فيها الفيروس، مشيراً إلى حرص الحكومة ووزارة الصحة، وتجهيز كوادر من الطب الوقائي للتعامل مع أي حالة".
وبين عناني: أن تعليمات وزيرة الصحة والإدارات العليا بتشكيل غرفة عمليات، والمتابعة الحثيثة لإيمان الوزارة، أن الوقاية ومحاولة حصر وعزل أي ظهور حالة اشتباه لا سمح الله أهم من الخطوات اللاحقة.
أعلن جهاد ابو العسل محافظ أريحا والأغوار، مساء اليوم الاثنين، عن تشكيل خلية عمل طبية متخصصة، ورفع درجة التأهب في إدارة المعابر والحدود الفلسطينية، لفحص أي قادم إلى فلسطين في إطار الوقاية والاكتشاف المبكر لأي حامل أو مصاب بفيروس (كورونا).
جاء ذلك، في ختام اجتماع عقد بمقر المحافظة، بحضور نظمي مهنا، مدير عام المعابر والحدود الفلسطينية، ود. اراب عناني، مدير عام صحة محافظة أريحا والأغوار، و د. أحمد عمرو، المدير الطبي لمستشفى أريحا التخصصي، ومحمود الوحيدي، مدير الخدمات الطبية العسكرية، وماهر الناطور، مدير الهلال الأحمر الفلسطيني، وإسماعيل أبو جابر، منسق المجلس التنفيذي بالمحافظة، والشرطة، وجامعة الاستقلال، والمراكز الطبية.
وقال أبو العسل: إنه وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، فقد رفعت الحكومة من درجة التأهب في مرافق وزارة الصحة، ووضعت طاقماً طبياً متخصصاً في استراحة أريحا والمعابر لفحص أي قادم من الدول، التي ظهر فيها الفيروس، مشيراً إلى حرص الحكومة ووزارة الصحة، وتجهيز كوادر من الطب الوقائي للتعامل مع أي حالة".
وبين عناني: أن تعليمات وزيرة الصحة والإدارات العليا بتشكيل غرفة عمليات، والمتابعة الحثيثة لإيمان الوزارة، أن الوقاية ومحاولة حصر وعزل أي ظهور حالة اشتباه لا سمح الله أهم من الخطوات اللاحقة.
وحول ألية العمل، قال عناني: إنه تم تجهيز غرفة على "الاستراحة" محطة وصول القادمين إلى فلسطين عبر الحدود الشرقية البرية، وإمدادها بالكادر المدرب والمؤهل للعمل 24 ساعة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل فرق مناوبة، بحيث إن طاقم مستشفى أريحا الحكومي، يعمل حتى الساعة الثالثة عصراً يومياً، ويتابع العمل كادر مديرية الصحة، حتى العاشرة مساءً، فيما يقوم كادر الخدمات الطبية العسكرية، بالسهر حتى موعد تسلم كادر المستشفى، وهكذا بالتناوب.
وأشاد بالتعاون مع طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني، وتقديم المعابروالحدود الفلسطينية كل التسهيلات، وتوفيرها الدعم اللوجستي للغرفة، وكذلك شرطة المعابر، وحول آلية التعامل مع القادمين قال عناني: إنه سيتم التركيز بالدرجة الأولى على القادمين من جنوب شرق آسيا ومن الصي،ن ومن حرراته فوق 38 درجة، حيث يقوم الطاقم الطبي فوراً بأخذ عينه منه، والتحفظ عليه طبياً؛ لحين إرسالها إلى المختبر المركزي لوزارة الصحة، وإن النتائج خلال أقل من 24 ساعة، تكون جاهزة.
ونوه عناني، إلى أنه تم توفير كل ملابس وأدوات العزل، وأنه تم تجيهز غرفة وأسرة للعزل الطبي، مؤكداً أهمية الوقاية، وتضافر كل الجهود في هذا المجال.
وأكد أن إدارة المعابر والحدود وشرطة المعابر والطواقم الطبية التخصصية، ستعمل بسلاسة وكلها حرص على عدم وجود أي تأخير أو إعاقة، وإن حدثت للبعض من باب الوقاية والحرص على صحة وسلامة المواطن، ووقاية المجتمع.
ونوه عناني، إلى أنه تم توفير كل ملابس وأدوات العزل، وأنه تم تجيهز غرفة وأسرة للعزل الطبي، مؤكداً أهمية الوقاية، وتضافر كل الجهود في هذا المجال.
وأكد أن إدارة المعابر والحدود وشرطة المعابر والطواقم الطبية التخصصية، ستعمل بسلاسة وكلها حرص على عدم وجود أي تأخير أو إعاقة، وإن حدثت للبعض من باب الوقاية والحرص على صحة وسلامة المواطن، ووقاية المجتمع.
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