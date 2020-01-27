شؤون فلسطينية

هنية يختتم زيارته لماليزيا وحماس تكشف نتائجها

هنية يختتم زيارته لماليزيا وحماس تكشف نتائجها
هنية ووفد حماس خلال زيارته لماليزيا
رام الله - دنيا الوطن
اختتم رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، ووفد قيادة الحركة المرافق له زيارته لدولة ماليزيا.

وكان هنية، ووفد الحركة، قد وصل إلى العاصمة كوالالمبور الثلاثاء الماضي 21 كانون الثاني/ يناير، والتقى عددًا من القادة والمسؤولين هناك، على رأسهم رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد.

وأجرى رئيس الحركة خلال زيارته لقاءات مع مختلف المكونات الماليزية في مختلف المستويات الرسمية والبرلمانية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني، ومن أهمها اللقاء مع نائب رئيس الوزراء الماليزي، السيدة وان عزيزة إسماعيل، ووزير الداخلية، محيي الدين ياسين، ووزير شؤون العاصمة الماليزية، خالد صمد، عدا عن لقائه رئيس البرلمان الماليزي، محمد عارف بن يوسف، وفق ما نقل موقع (حماس) الرسمي.

وعلى صعيد الأحزاب السياسية الماليزية، التقى عددًا من رؤساء الأحزاب، وهم: رئيس الحزب الإسلامي الماليزي، الشيخ عبد الهادي أوانج، ورئيس الحزب القومي المالاوي "أمنو" السيد زاهد حميدي، ورئيس الحزب القومي المالاوي "أمانة" السيد محمد سابو ونائبه، ورئيس حزب العدالة، السيد أنور إبراهيم، والسيد مخريز مهاتير، نائب رئيس حزب "وحدة أبناء الأرض" الماليزي "برساتو"، كما التقى ممثلي مؤسسات المجتمع المدني الماليزي.

وركز رئيس الحركة، خلال لقاءاته على خطورة (صفقة القرن) ورفضها، وضرورة توحيد الجهود العربية والإسلامية لإجهاضها، كونها تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، والنيل من الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، داعيًا إلى رفضها وإفشالها.

كما استعرض هنية الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعانيها الفلسطينيون في مختلف أماكن وجودهم، في الضفة وقطاع غزة، خاصة في ظل الحصار الخانق والتضييق الذي يمارسه الاحتلال ضدهم، وكذلك أوضاع اللاجئين في مخيمات اللجوء، وضرورة تلبية احتياجاتهم الإنسانية، وصولًا إلى تطبيق حقهم بالعودة.

وأشاد رئيس الحركة بالعلاقة مع ماليزيا بكل مكوناتها، والتي تعكس عمق الانتماء والأخوة التي لمسها خلالها اللقاءات المتعددة التي أجراها، والتي تأتي في سياق جهوده السياسية لدعم القضية الفلسطينية، وصمود الشعب الفلسطيني، وإجهاض محاولات الالتفاف على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.

وقد ضم وفد قيادة الحركة كلًا من: د. ماهر صلاح، رئيس الحركة في إقليم الخارج، وأعضاء المكتب السياسي، نزار عوض الله، وعزت الرشق، وزاهر جبارين.

وقد أكدت القيادة الماليزية، ومكونات المجتمع الماليزي، وقوفهم الثابت إلى جانب الحق الفلسطيني، ودعمهم لصمود الفلسطينيين، ورفضهم الانتقاص من حقوقهم العادلة.

أخبار ذات صلة

أبو سيف: الأيام المقبلة عصيبة وعلى الجميع تحمل مسؤولياته بهذه اللحظات الحاسمة

أبو سيف: الأيام المقبلة عصيبة وعلى الجميع تحمل مسؤولياته بهذه اللحظات الحاسمة

الرئاسة الفلسطينية تُوجه دعوة لسفراء الدول العربية والإسلامية بشأن (صفقة القرن)

الرئاسة الفلسطينية تُوجه دعوة لسفراء الدول العربية والإسلامية بشأن (صفقة القرن)

أول تعليق من حماس على إعلان ترامب بشأن (صفقة القرن)

أول تعليق من حماس على إعلان ترامب بشأن (صفقة القرن)

(حشد): الصفقة الأمريكية جريمة دولية تُخالف قواعد القانون الدولي

(حشد): الصفقة الأمريكية جريمة دولية تُخالف قواعد القانون الدولي

مركز إعلام النجاح يوقع اتفاقاً مع شركة (ريتش القابضة) بالإمارات

مركز إعلام النجاح يوقع اتفاقاً مع شركة (ريتش القابضة) بالإمارات

الرئيس عباس: لن نقبل أي صفقة من أية جهة بالعالم بدون حل الدولتين

الرئيس عباس: لن نقبل أي صفقة من أية جهة بالعالم بدون حل الدولتين

محافظ أريحا: تشكيل خلية عمل طبية بإدارة المعابر والحدود بشأن فيروس (كورونا)

محافظ أريحا: تشكيل خلية عمل طبية بإدارة المعابر والحدود بشأن فيروس (كورونا)

سلامة: التمويل المشروط يتعارض مع القانون الفلسطيني وسندعو الفصائل لمناقشة شروط الأوروبيين

سلامة: التمويل المشروط يتعارض مع القانون الفلسطيني وسندعو الفصائل لمناقشة شروط الأوروبيين

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

أبو سيف: الأيام المقبلة عصيبة وعلى الجميع تحمل مسؤولياته بهذه اللحظات الحاسمة

أبو سيف: الأيام المقبلة عصيبة وعلى الجميع تحمل مسؤولياته بهذه اللحظات الحاسمة

(حشد): الصفقة الأمريكية جريمة دولية تُخالف قواعد القانون الدولي

(حشد): الصفقة الأمريكية جريمة دولية تُخالف قواعد القانون الدولي

مركز إعلام النجاح يوقع اتفاقاً مع شركة (ريتش القابضة) بالإمارات

مركز إعلام النجاح يوقع اتفاقاً مع شركة (ريتش القابضة) بالإمارات

محافظ أريحا: تشكيل خلية عمل طبية بإدارة المعابر والحدود بشأن فيروس (كورونا)

محافظ أريحا: تشكيل خلية عمل طبية بإدارة المعابر والحدود بشأن فيروس (كورونا)

هنية يختتم زيارته لماليزيا وحماس تكشف نتائجها

هنية يختتم زيارته لماليزيا وحماس تكشف نتائجها

سلامة: التمويل المشروط يتعارض مع القانون الفلسطيني وسندعو الفصائل لمناقشة شروط الأوروبيين

سلامة: التمويل المشروط يتعارض مع القانون الفلسطيني وسندعو الفصائل لمناقشة شروط الأوروبيين

هيئة الأسرى: القاصرون في (الدامون) يعيشون في ظروف صعبة وغير آمنة

هيئة الأسرى: القاصرون في (الدامون) يعيشون في ظروف صعبة وغير آمنة

هنية: (صفقة القرن) معركة سنخوضها وسيكتب فيها النصر

هنية: (صفقة القرن) معركة سنخوضها وسيكتب فيها النصر

منوعات

شاهد: أشرف زكي​ يكشف تطورات الحالة الصحية لنادية لطفي

شاهد: أشرف زكي​ يكشف تطورات الحالة الصحية لنادية لطفي

شاهد: أصالة: &#34; أنا مش حزينة.. أنا حولة&#34;

شاهد: أصالة: " أنا مش حزينة.. أنا حولة"

فنانة مصرية تهاجم محمد رمضان: &#34;عيب تقول على نفسك إنك نمبر وان&#34;

فنانة مصرية تهاجم محمد رمضان: "عيب تقول على نفسك إنك نمبر وان"

شاهد: شاروخان: أنا مسلم ولكن أولادي ليسوا مسلمين

شاهد: شاروخان: أنا مسلم ولكن أولادي ليسوا مسلمين

نانسي عجرم تستمتع بوقتها وتتجاهل أزمة زوجها

نانسي عجرم تستمتع بوقتها وتتجاهل أزمة زوجها

مريم حسين تعلق على حكم حبسها وإبعادها عن الإمارات

مريم حسين تعلق على حكم حبسها وإبعادها عن الإمارات

تفاصيل إطلالة أحلام في الرياض.. بسبعة مليون دولار

تفاصيل إطلالة أحلام في الرياض.. بسبعة مليون دولار

المحكمة المصرية تصدر قرارا جديدا بشأن طفلي أحمد عز وزينة

المحكمة المصرية تصدر قرارا جديدا بشأن طفلي أحمد عز وزينة

​مرتدية &#34;بيجامة وشبشب&#34;.. طرد سما المصري من معرض الكتاب

​مرتدية "بيجامة وشبشب".. طرد سما المصري من معرض الكتاب

النحافة المفرطة تغيّر ملامح أديل الجميلة بالكامل

النحافة المفرطة تغيّر ملامح أديل الجميلة بالكامل

عربي

بينها دولة عربية.. تعرف على أضخم خمس قوات جوية بالشرق الأوسط

بينها دولة عربية.. تعرف على أضخم خمس قوات جوية بالشرق الأوسط

السيسي: من الضروري تجديد الخطاب الديني لإنقاذ الإسلام والمسلمين

السيسي: من الضروري تجديد الخطاب الديني لإنقاذ الإسلام والمسلمين

قبيل إعلان صفقة القرن.. الأردن: نتمسك بـ&#34;اللاءات الملكية الثلاث&#34;

قبيل إعلان صفقة القرن.. الأردن: نتمسك بـ"اللاءات الملكية الثلاث"

رئيس الوزراء اللبناني يتبنى موازنة الحكومة السابقة

رئيس الوزراء اللبناني يتبنى موازنة الحكومة السابقة