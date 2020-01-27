سلامة: التمويل المشروط يتعارض مع القانون الفلسطيني وسندعو الفصائل لمناقشة شروط الأوروبيين

وأضافت خلال لقاء جمعها مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، اليوم الاثنين،: "المادة 32 من قانون الجمعيات الخيرية، ينص على قبول التمويل غير المشروط"، مشيرة إلى أن وضع شروط تمويلية، تجرم النضال الفلسطيني ضد الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وإجراءاته العنصرية، مرفوض بشكل تام.





ودعت سلامة، الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة الشروط المنصوص عليها، واحترام القانون الفلسطيني، الذي يحكم عمل المؤسسات الأهلية الفاعلة في فلسطين.



وأوضحت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن القيادة الفلسطينية، وجهت رسائل إلى البرلمان الأوروبي، لتأكيد رفض الشروط التي توسم نضال شعبنا بالإرهاب.



وأكدت سلامة، أنها ستقوم بدعوة فصائل العمل الوطني، لمناقشة أثر هذه الشروط على رواية شعبنا، واثرها على تضييق مساحة عمل مؤسسات العمل الأهلي.



رام الله - دنيا الوطنقالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، دلال سلامة: إن التمويل المشروط، يتعارض مع القانون الفلسطيني الخاص بالجمعيات الخيرية، الذي يرفض قبول التمويل المشروط.