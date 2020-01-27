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شاهد: باحث فلسطيني يرصد أخطاءً كارثية في نسخة قرآنية ترجمتها السعودية للعبرية

شاهد: باحث فلسطيني يرصد أخطاءً كارثية في نسخة قرآنية ترجمتها السعودية للعبرية
قرآن كريم - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، حالة من الجدل الواسع، بشأن نسخة من القرآن الكريم ترجمت للعبرية، وتم ملاحظة مئات الأخطاء.

يأتي ذلك، بعدما تحدث باحث فلسطيني، عن أن هناك أكثر من 300 خطأ في نسخة القرآن الكريم المترجمة للغة العبرية، والمعتمدة من السعودية.

وقال الباحث علاء الدين أحمد: إن النسخة المترجمة من القرآن الكريم، والمعتمدة والمُدققة من مجمع الملك فهد للمصحف الشريف، تحتوي على أخطاء كارثية تمس بالعقيدة الإسلامية"، وفق ما نقلت وكالة (شهاب).

وتمثلت الأخطاء وفقاً للباحث في ترجمة اسم القرآن الكريم إلى "القرآن المبجل" واستبدال اسم المسجد الأقصى باسم "الهيكل" وتجاهل كتابة اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جدول الأنبياء، بنهاية النسخة المترجمة تماهيًا مع كتب التوراة اليهودية.

وأضاف الباحث الفلسطيني أن النسخة العبرية لم تذكر النبي إسماعيل في إحدى الآيات التي تضم اسمه تماشيا مع كتاب التوراة التي يزعم "أن لسيدنا إبراهيم عليه السلام ولد وحيد اسمه إسحاق".

وأورد الباحث وجود أخطاء تتمثل بالتفسيرات المختلفة للآيات المتشابهة، وترجمتها بمعانٍ مختلفة.

وطالب الباحث مجمع الملك فهد بمراجعة النسخة المترجمة إلى العبرية، ومحاسبة القائمين عليها، والمُراجع للنسخة.

وقال مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، في رده على تساؤل أحد المغردين، بأنه جرى عرض المقطع على الجهة المختصة لديه، وفي انتظار الإجراء المناسب من قبل إدارة المجمع بعد التحقق والدراسة، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).

 

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