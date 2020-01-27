(الميادين): الرئاسة لن تعطي تعليماتها للأجهزة الأمنية بمنع المتظاهرين من الخروج لنقاط التماس





ونقلت القناة تصريحات لأحد أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، أن الرئيس عباس، أكد بأننا "نحن ليس لدينا لا صواريخ ولا طيران؛ لكن لدينا إرادة وعزيمة وشعب عظيم".



وأضاف: "سنكون في حالة طوارئ في الأيام المقبلة، وسندعو الجميع للحضور إلينا، ونحن نحتاج إلى الجميع"، مشيراً إلى أن"موقفنا في الأيام المقبلة، سيكون موحداً، ويجب متابعة موقفي حماس والجهاد الإسلامي"، وفق القناة.



وأضاف المصدر لـ (الميادين) نقلاً عن الرئيس عباس: أن "ترامب يريد أن يفرض علينا أمراً لا نريده؛ وهذا غير ممكن وكلكم تدركون من هو شعبنا حين يرفض".



وشدد الرئيس عباس، على أن "من يريد أن يكون معنا من الفصائل، (حياه الله)، ومن يريد أن يقضيها بالفلسفة، فنقول له (مكانك مش هون)، وفق تعبير المصدر.



وأضاف المصادر نقلاً عن الرئيس عباس لأعضاء في مركزية فتح: "لم يبق من العمر قدْر ما مضى .. ولا أريد أن أكون خائناً"، مضيفاً: "حين رفضت التحدث إلى ترامب هددوني بأني سأدفع ثمناً كبيراً لتصرفي الذي وصفوه بالأحمق".



وتابع: "نحتاج إلى تصعيد للمقاومة الشعبية بكل النقاط واستنهاض كل كوادر الشبيبة، وإلى عدم مغادرة الشارع"، مشيراً إلى أن الرئيس عباس قال: "إن أمامنا أياماً صعبة، ويجب أن نتحمل نتائج الرفض مهما كانت".

رام الله - دنيا الوطننقلت قناة (الميادين) عن مصادر فلسطينية قولها: إن الرئاسة لن تعطي تعليماتها للأجهزة الأمنية بمنع المتظاهرين الذين يخرجون احتجاجاً على إعلان (صفقة القرن)، من الوصول إلى نقاط التماس.وأضافت: نقلاً عن مصادر وصفتها بأنها قيادية فلسطينية: أن الرئاسة أبلغت مصر، أنها ستدع الفلسطينيين، يعبرون على طريقتهم عن رفضهم لـ (صفقة القرن).