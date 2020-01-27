لاحتواء تفشي (كورونا).. ترامب يقترح على الصين تقديم المساعدة الضرورية

مواطنان صينيان يتخذان اجراءات وقائية من فيروس كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده اقترحت على الصين تقديم المساعدة الضرورية لاحتواء أزمة تفشي النوع الجديد من فيروس "كورونا".



وقال ترامب، في تغريدة نشرها اليوم الاثنين على حسابه الرسمي في موقع (تويتر): "نحن على اتصال وثيق مع الصين بشأن الفيروس. التقارير تتحدث عن عدد قليل جدا لحالات الإصابة به في الولايات المتحدة، لكننا في يقظة تامة".



وأضاف ترامب: "اقترحنا على الصين ورئيسها، شي جين بينغ، كل المساعدة الضرورية. خبراؤنا رائعون"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وسبق أن أفاد مركز مكافحة الأمراض والوقاية الأمريكية بارتفاع عدد المصابين بالنوع الجديد لفيروس "كورونا" في الولايات المتحدة إلى خمس حالات.



وقررت منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي، أن تفشي السلالة الجديدة لفيروس "كورونا"، التي أطلق عليه اسم "2019-nCoV"، يمثل حالة طارئة بالنسبة إلى الصين لكن ليس للعالم في هذه المرحلة.



وحتى مساء الاثنين، سجلت الصين أكثر من 2800 حالة إصابة مؤكدة بالنوع الجديد لفيروس "كورونا" بينها 81 حالة وفاة، كما تم تأكيد وجود مصابين بهذه السلالة في كل من الولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا وكندا وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام وتايلاند وماليزيا وهونغ كونغ وماكاو وتايوان.