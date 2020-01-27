دولي

مسؤولون أمريكيون: الطائرة التي تم إسقاطها بأفغانستان عسكرية تابعة للولايات المتحدة

مسؤولون أمريكيون: الطائرة التي تم إسقاطها بأفغانستان عسكرية تابعة للولايات المتحدة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مسؤولون أمريكيون، أن الطائرة التي تم إسقاطها اليوم الاثنين، في أفغانستان، عسكرية وتتبع للولايات المتحدة.

ونقلت وكالة (رويترز) عن مسؤولين أمريكيين أن الهدف، الذي أعلنت حركة (طالبان) المسؤولية عن إسقاطه، هو طائرة عسكرية صغيرة للقوات الأمريكية.

من جانبه، امتنع البنتاغون، حسب الوكالة، عن تقديم أي تعليق رسمي على الحادث في ظل إعلان حركة (طالبان)، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأوضح مسؤولون تحدثوا للوكالة شريطة عدم الكشف عن هويتهم، أنه لا أدلة حالية تؤكد أن الطائرة تحطمت جراء استهدافها من قبل العدو، فيما بين أحد المصادر أنها كانت تقل عشرة أشخاص على الأقل.

وقالت حركة (طالبان) أفغانستان، في وقت سابق من الاثنين، إنها أسقطت طائرة كانت تحمل جنودا أمريكيين في ولاية غزني وسط البلاد، معلنة عن مقتل كل من كانوا على متنها، ومن بينهم ضباط كبار في القوات الأمريكية.

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