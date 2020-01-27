قوات الاحتلال تقيم نقطة عسكرية شمال البيرة وتغلق طريق الجلزون

قوات الاحتلال في مخيم الجلزون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، نقطة عسكرية شمال مدينة البيرة، ونصبت خياماً وأطلقت بالون مراقبة.



كما أغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية على طريق الجلزون الرئيس شمال البيرة، وفق ما نقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال ستغلق البوابة من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحا، بزعم أن المستوطنة تعرضت لإطلاق نار أمس.



وكانت قوات الاحتلال اقتحمت منطقة البالوع في البيرة، واندلعت مواجهات بين مجموعة من الشبان وجنود الاحتلال الإسرائيلي.