شؤون فلسطينية

هنية: (صفقة القرن) معركة سنخوضها وسيكتب فيها النصر

هنية: (صفقة القرن) معركة سنخوضها وسيكتب فيها النصر
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، اليوم الإثنين أن (صفقة القرن) والتي تتضمن القضايا الأساسية، سواء القدس أو الأرض أو اللاجئون، "معركة سنخوضها وسيكتب فيها النصر لشعبنا بإذن الله".

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها هنية مع الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك، حيث عبر عن تضامنه معه في أعقاب القرار الإسرائيلي بمنعه من دخول المسجد الأقصى.

وأكد هنية رفض هذا القرار، واعتبره انتهاكا جديدا بحق المسجد المبارك وحرية العبادة وحقوق الفلسطينيين.

وقال رئيس الحركة إن منع الاحتلال للشيخ عكرمة صبري يندرج في محاولاته منع أي ثورة أو غضب لشعبنا في المدينة المقدسة، وتفريغها من سكانها وأهلها ومحاولة تهويدها، وهو ما لن يمرره شعبنا.

وشرح هنية خلال الاتصال ما قام به من اتصالات ولقاءات من أجل قضية القدس، ورفضا لأي مس بحقوق شعبنا وأمتنا في المدينة المقدسة أو المسجد المبارك، وخاصة في إطار ما يسمى بصفقة القرن.

ونقل الشيخ صبري المواقف الأصيلة التي استمع إليها خلال لقاءاته الخارجية ومشاعر الأمة الفياضة تجاه القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وأكد هنية أنه سيواصل جهوده السياسية في إطار التحشيد ضد هذه الصفقة، ولتحقيق الدعم بأشكاله كافة لإنقاذ المسجد الأقصى والمدينة المباركة، وتوفير عناصر الصمود لأهلنا وشعبنا فيها، والعمل للحيلولة دون المساس بحقوق شعبنا الثابتة.

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