ترامب: من المرجح ألا يقبل الفلسطينيون (صفقة القرن) بالبداية و"لن ننفذها بدونهم"

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب: إن من المرجح ألا يقبل الفلسطينيون خطة السلام في البداية، ولكنها جيدة لهم و"لن ننفذها بدونهم"، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).





جاء ذلك، فيما بدأ لقاء بين ترامب، وزعيم حزب (أزرق أبيض) في إسرائيلي، بيني غانتس في البيت الأبيض.



وكان ترامب قال: إن خطته للسلام بالشرق الأوسط المعروفة إعلامياً (صفقة القرن)، ستكون لها فرصة للنجاح، وسيتم الإعلان عنها مساء الثلاثاء.



جاء ذلك، خلال لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتيناهو، مساء اليوم.



وقال ترامب: إن على الفلسطينيين قبول خطة السلام لأنها جيدة لهم، وأنها منطقية للجميع، وفق زعمه، مشيراً إلى أن الكثير من الدول العربية، وافقت على خطتنا للسلام في الشرق الأوسط، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

من جهته قال نتنياهو: إن الخطة الأمريكية للسلام، ستكون فرصة تاريخية، وفق تعبيره.



وكان ترامب قال: إن خطته للسلام بالشرق الأوسط المعروفة إعلامياً (صفقة القرن)، ستكون لها فرصة للنجاح، وسيتم الإعلان عنها مساء الثلاثاء.جاء ذلك، خلال لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتيناهو، مساء اليوم.وقال ترامب: إن على الفلسطينيين قبول خطة السلام لأنها جيدة لهم، وأنها منطقية للجميع، وفق زعمه، مشيراً إلى أن الكثير من الدول العربية، وافقت على خطتنا للسلام في الشرق الأوسط، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

رام الله - دنيا الوطن