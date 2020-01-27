أول تعليق من السعودية على قرار إسرائيل السماح لمواطنيها بزيارة المملكة

المملكة العربية السعودية - أرشيف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

نقلت شبكة (سي.إن.إن) الأمريكية، عن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان قوله: "إن الإسرائيليين غير مرحب بهم، بعد أن سمحت إسرائيل لمواطنيها بزيارة المملكة في ظروف محددة".



وقال: "سياستنا ثابتة، ليس لدينا علاقات مع دولة إسرائيل، ولا يمكن لحاملي جوازات السفر الإسرائيلية زيارة المملكة في الوقت الحالي"، وفق ما نقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية.



وأعلنت إسرائيل أمس الأحد، أنها ستسمح لأول مرة للإسرائيليين بالسفر إلى السعودية في حالات معينة، تشمل رجال الأعمال الساعين للاستثمار.



وأصدر وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي بياناً، بعد التشاور مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، يقول: إنه سيتم السماح للإسرائيليين بالسفر إلى السعودية في حالتين هما: وجود أسباب دينية وهي الحج، أو لأسباب تتعلق بممارسة أنشطة تجارية مثل الاستثمار أو عقد اجتماعات، وفي هذه الحالة، يمكن أن تصل مدة السفر إلى تسعة أيام.