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شؤون فلسطينية

واشنطن تبعث برسالة إلى سفراء الدول العربية لمناقشة (صفقة القرن)

واشنطن تبعث برسالة إلى سفراء الدول العربية لمناقشة (صفقة القرن)
الرئيس الأمريكي ترامب ومستشاره كوشنير
رام الله - دنيا الوطن
بعثت الإدارة الأمريكية دعوات لجميع سفراء الدول العربية بمن فيهم سفراء دول الخليج المقيمين في واشنطن، لحضور لقاءات في البيت الأبيض لمناقشة (صفقة القرن) التي ينوي الرئيس دونالد ترامب نشرها قريباً. 

ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن دعوات مماثلة تم إرسالها لبعض وزراء الخارجية العرب، بهدف دراسة التطورات الإقليمية وإمكانية اتخاذ خطوات تطبيعية مع إسرائيل، تمهيداً لاحتمال إطلاق خطة السلام بموازاة دعم عربي لها. 

وأشارت إلى أن إدارة ترامب لا تزال تنتظر أجوبة هؤلاء المسؤولين العرب.

ويستقبل ترامب في البيت الأبيض، اليوم، كلاً من: رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب (أزرق أبيض)، بيني غانتس، حيث سيعرض عليهما خطته السياسية المسماة (صفقة القرن).

وطبقاً لبرنامج نشره البيت الأبيض، سيلتقي ترامب أولاً مع نتنياهو، ثم يجتمع بغانتس منافس نتنياهو في الانتخابات الذي تخلى في الأسبوع الماضي عن معارضته لطرح خطة السلام قبل الانتخابات المقررة في إسرائيل في آذار/ مارس.

وسيلتقي ترامب مع نتنياهو مرة أخرى يوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يُدلى الاثنان بتصريحات مشتركة، فيما قال مصدر أمريكي مطلع في تصريحات لوكالة (رويترز): إن من المرجح، أن يناقش ترامب خلال محادثاته معهما بعض تفاصيل خطته.

وقال نتنياهو قبيل إقلاعه إلى واشنطن: إنه يعتقد أن خطة السلام الأمريكية، تصب في مصالح إسرائيل الأمنية، وفق تعبيره، في حين قال غانتس: إن الخطة كما نشرت قد تشكل أساساً للتفاوض مع الفلسطينيين، والدول العربية الأخرى، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وحذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، من أنه في حال تم إعلان الخطة الأمريكية، فإنه سيتم بالانسحاب من اتفاقية (أوسلو)، التي تحدد العلاقة بين إسرائيل، والسلطة الفلسطينية.

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