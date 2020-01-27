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شؤون فلسطينية

الهباش يشارك بمؤتمر مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي بالقاهرة

الهباش يشارك بمؤتمر مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي بالقاهرة
قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش
رام الله - دنيا الوطن
شارك قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، على رأس وفد رسمي فلسطيني في أعمال "مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي"،  بمشاركة نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة، وممثلين من 46 دولة حول العالم، والذي ينعقد تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة المصرية القاهرة  .

وأكد الهباش أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل ظروف استثنائية تمر بها الأمة الإسلامية، خاصة الأخطار الحقيقية التي تروج لها جماعات الفكر المنحرف واستغلال الدين وتشويهه من خلال ممارسات وأفعال لا تمت للدين الإسلامي بصلة ويرفضها العقل والإنسانية .

وأوضح أن المؤتمر يعتبر محفلا مهما يلتقي فيه أهل العلم والسياسة والمختصون لدراسة السبل والوسائل الواجب اتخاذها، من أجل مواجهة حقيقية وناجعة لآفة الإرهاب من خلال صياغة الوعي الإسلامي والإنساني وتحصينه من أفكار التطرف والإرهاب، مؤكدا أن مواجهة الإرهاب تبدأ بمواجهة الفكر المنحرف ولا سبيل أمامنا سوى الإنتصار على حركات الإرهاب  في ميدان الفكر والوعي والثقافة .

واعتبر الهباش أن هذا المؤتمر فرصة للتجديد والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وقضية القدس على وجه الخصوص وإعادتها الى رأس اولويات الوعي العربي والإسلامي، خاصة بعد تراجعها أمام الضغوطات والأحداث المؤلمة التي ينغمس بها الإقليم بشكل عام، مضيفا أن الأجيال القادمة يجب أن لا تنسى قضية المسلمين الأولى وعاصمتهم الروحية والدينية، مطالباً المؤتمرين من أهل العلم والسياسة ورجال الدين إلى صياغة خطاب ديني متجدد يتعامل مع قضايا العصر الحديث وتشكيل حائط صد منيع وقوي أمام الأفكار الظلامية، ومواجهة وتعرية الرواية المزيفة والكاذبة التي تروج لها دولة الإحتلال ومن خلفها الإدارة الأمريكية والتأكيد على إسلامية وعروبة مدينة القدس وأنها حق إسلامي خالص لا حق لغير المسلمين فيها.

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