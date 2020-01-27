شؤون فلسطينية

أبو مازن لا يرد على مكالمات ترامب.. ما تداعيات ذلك على السلطة الفلسطينية؟

أبو مازن لا يرد على مكالمات ترامب.. ما تداعيات ذلك على السلطة الفلسطينية؟
الرئيس الامريكي دونالد ترامب
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفض اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي، دونالد ترامب.

وقال مجدلاني لـ "دنيا الوطن": "لا نجري أي محادثات مع الإدارة الأمريكية، والرئيس رفض خلال الأيام الماضية، اتصالًا هاتفيًا من ترامب".

وتستعد الادارة الأمريكية، لطرح الشق السياسي لخطة السلام المعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن" يوم غد الثلاثاء، حيث استدعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب (أزرق-أبيض) بيني غانتس، للتشاور في البيت الأبيض حول الصفقة قبل إطلاقها.

وعن تداعيات عدم رد الرئيس أبو مازن على اتصال ترامب، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب، أنه من الطبيعي حال وجود مقاطعة لفترة طويلة ما بين الرئيسين، ألا يكون من طرف أبو مازن أي رد على ترامب، خصوصًا وأن الرئيس عباس يعي جيدا بأن ترامب سيستغل رده عليه، ويسوقها بأنه تشاور مع الفلسطينيين قبل اعلان الصفقة، وبالتالي منح ترامب شرعية لا يستحقها، مُقللًا من امكانية غضب ترامب من عدم رد أبو مازن، باعتبار أنه لم يتبق شيئًا.

وأضاف حرب لـ"دنيا الوطن"، أن ترامب اتخذ عدة اجراءات مناهضة للحقوق الفلسطينية، وسعى لاسقاط القضية الفلسطينية بكل الأثمان، وانتهك القانون الدولي، وبالتالي الرئيس عباس غير معنيّ بالمرة للحديث مع ترامب، لذا ارتأى ألا يرد عليه، مهما كانت الاغراءات، ومهما كانت التداعيات.

وأشار إلى تصريحات القيادة الفلسطينية وتهديداتها بحل السلطة، معتبرًا أن الأفضل في هذا التوقيت أن الحراك والرد يجب أن يكون شعبيًا وجماهيريًا، حتى ينخرط الجميع بالمقاومة الشعبية، وفق خطة مدروسة، وفي مقدمة الجميع القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس أبو مازن، وهذه أكبر رسالة ستصل إلى العالم.

أما الكاتب والمحلل السياسي، أحمد رفيق عوض، أكد أن الرئيس محمود عباس، مُحق، بعدم الرد على مكالمة الرئيس الأمريكي، موضحًا في الوقت ذاته أن الرئيس عباس لن يقلب الطاولة سريعًا، ولن يتسرع باتخاذ قرارات عنيفة تؤثر على الشعب الفلسطيني.

وقال عوض لـ"دنيا الوطن"، إنه اذا تم طرح الصفقة بذات الصيغة والبنود، سيقابلها أبو مازن بتصعيد الاشتباك السياسي والدبلوماسي مع إسرائيل، مع الأخذ بعين الاعتبار استمراره بخيار التسوية والمفاوضات، مستدركًا: "من المؤكد أن هذه الصفقة لن تترك للرئيس الفلسطيني أي هامش للمناورة، لأننا في النهاية نواجه أقوى دولة في العالم هي أمريكا، وأغشم احتلال في التاريخ".

وأوضح أن تداعيات عدم رد أبو مازن على اتصال ترامب سيظهر تأثيره خلال ساعات، ولربما تتأثر المنطقة في أعقاب إطلاق صفقة القرن، ونشاهد تغيرات مفاجئة تحدث.

أخبار ذات صلة

انسحاب رانية اللوح من الحملة الشعبية لاستعادة حقوق الموظفين

انسحاب رانية اللوح من الحملة الشعبية لاستعادة حقوق الموظفين

القوى الوطنية والإسلامية: مسيرات غضب ستنطلق في المحافظات الفلسطينية الأربعاء المقبل

القوى الوطنية والإسلامية: مسيرات غضب ستنطلق في المحافظات الفلسطينية الأربعاء المقبل

المجلس الثوري: حركة فتح في حالة إستنفار كامل لمواجهة صفقة القرن

المجلس الثوري: حركة فتح في حالة إستنفار كامل لمواجهة صفقة القرن

هيئة مسيرات العودة تدعو الجماهير للمشاركة بالمسيرات الغاضبة يومي الثلاثاء والأربعاء

هيئة مسيرات العودة تدعو الجماهير للمشاركة بالمسيرات الغاضبة يومي الثلاثاء والأربعاء

صحيفة إسرائيلية تكشف: حماس تُعيد تأهيل طوافة إسرائيلية وتُهاجم بها هدفاً للجيش

صحيفة إسرائيلية تكشف: حماس تُعيد تأهيل طوافة إسرائيلية وتُهاجم بها هدفاً للجيش

(15421) حالة ولادة في مجمع الشفاء الطبي خلال عام 2019

(15421) حالة ولادة في مجمع الشفاء الطبي خلال عام 2019

طبيب من مستشفى العيون بالقدس يُعيد البصر لرضيع من غزة

طبيب من مستشفى العيون بالقدس يُعيد البصر لرضيع من غزة

محكمة الصلح في (ريشون لتسيون) تُقرر الإفراج عن الأسير إبراهيم عطية

محكمة الصلح في (ريشون لتسيون) تُقرر الإفراج عن الأسير إبراهيم عطية

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

انسحاب رانية اللوح من الحملة الشعبية لاستعادة حقوق الموظفين

انسحاب رانية اللوح من الحملة الشعبية لاستعادة حقوق الموظفين

(15421) حالة ولادة في مجمع الشفاء الطبي خلال عام 2019

(15421) حالة ولادة في مجمع الشفاء الطبي خلال عام 2019

طبيب من مستشفى العيون بالقدس يُعيد البصر لرضيع من غزة

طبيب من مستشفى العيون بالقدس يُعيد البصر لرضيع من غزة

محكمة الصلح في (ريشون لتسيون) تُقرر الإفراج عن الأسير إبراهيم عطية

محكمة الصلح في (ريشون لتسيون) تُقرر الإفراج عن الأسير إبراهيم عطية

&#34;الضمير&#34; تُطالب الجهات المختصة بفتح تحقيق بشأن الاعتداء على مواطن بغزة

"الضمير" تُطالب الجهات المختصة بفتح تحقيق بشأن الاعتداء على مواطن بغزة

عكرمة صبري: حملة الفجر ترعب الاحتلال وتغيظه

عكرمة صبري: حملة الفجر ترعب الاحتلال وتغيظه

ناصر يُطلع مسؤولتين سويديتين على تطورات ملف الانتخابات

ناصر يُطلع مسؤولتين سويديتين على تطورات ملف الانتخابات

الصحة تُؤكد خلو قطاع غزة من مرض (كورونا)

الصحة تُؤكد خلو قطاع غزة من مرض (كورونا)

منوعات

شاهد: أشرف زكي​ يكشف تطورات الحالة الصحية لنادية لطفي

شاهد: أشرف زكي​ يكشف تطورات الحالة الصحية لنادية لطفي

شاهد: أصالة: &#34; أنا مش حزينة.. أنا حولة&#34;

شاهد: أصالة: " أنا مش حزينة.. أنا حولة"

فنانة مصرية تهاجم محمد رمضان: &#34;عيب تقول على نفسك إنك نمبر وان&#34;

فنانة مصرية تهاجم محمد رمضان: "عيب تقول على نفسك إنك نمبر وان"

شاهد: شاروخان: أنا مسلم ولكن أولادي ليسوا مسلمين

شاهد: شاروخان: أنا مسلم ولكن أولادي ليسوا مسلمين

نانسي عجرم تستمتع بوقتها وتتجاهل أزمة زوجها

نانسي عجرم تستمتع بوقتها وتتجاهل أزمة زوجها

مريم حسين تعلق على حكم حبسها وإبعادها عن الإمارات

مريم حسين تعلق على حكم حبسها وإبعادها عن الإمارات

تفاصيل إطلالة أحلام في الرياض.. بسبعة مليون دولار

تفاصيل إطلالة أحلام في الرياض.. بسبعة مليون دولار

المحكمة المصرية تصدر قرارا جديدا بشأن طفلي أحمد عز وزينة

المحكمة المصرية تصدر قرارا جديدا بشأن طفلي أحمد عز وزينة

​مرتدية &#34;بيجامة وشبشب&#34;.. طرد سما المصري من معرض الكتاب

​مرتدية "بيجامة وشبشب".. طرد سما المصري من معرض الكتاب

النحافة المفرطة تغيّر ملامح أديل الجميلة بالكامل

النحافة المفرطة تغيّر ملامح أديل الجميلة بالكامل

عربي

رئيس الوزراء اللبناني يتبنى موازنة الحكومة السابقة

رئيس الوزراء اللبناني يتبنى موازنة الحكومة السابقة

الخارجية العراقية تستنكر الاعتداء على السفارة الأمريكية في بغداد

الخارجية العراقية تستنكر الاعتداء على السفارة الأمريكية في بغداد

الجيش السوري يُسيطر على بلدات وقرى جديدة ويقترب من معقل (النصرة)

الجيش السوري يُسيطر على بلدات وقرى جديدة ويقترب من معقل (النصرة)

قطر تَرُدُّ على الهند: غير متحمسين لإعادة التفاوض على عقود الغاز

قطر تَرُدُّ على الهند: غير متحمسين لإعادة التفاوض على عقود الغاز