هيئة مسيرات العودة تدعو الجماهير للمشاركة بالمسيرات الغاضبة يومي الثلاثاء والأربعاء

أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الاثنين، رفضها الجامع والقاطع لـ (صفقة القرن) التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ودعت للمشاركة الحاشدة والواسعة في كافة الفعاليات والمسيرات الوطنية والشعبية الغاضبة والرافضة للصفقة، عند لحظة إعلانها في واشنطن، ابتداءً من يومي الثلاثاء والأربعاء.





وأكدت الهيئة في بيان صحفي، أن مواجهة هذه الصفقة لا يمكن أن يكون أمراً ممكناً من دون تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.







يا جماهير شعبنا الصامد:



على مدار سنوات طويلة ومريرة قضاها شعبنا الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني الهمجي، ضرب خلالها أروع النماذج البطولية في التضحية والفداء، دون أن يفقد البوصلة أو أن يحيد عن هدفه بتحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني، أشكال بشعة من التنكيل والإجرام واجهها شعبنا بصمود عال وتخطاها دون أن يتراجع قيد أنملة عن حقه المصيري بالعودة إلى أراضيه التي هجر منها قسراً، وفي ظل مسلسل الإجرام الصهيوأمريكي جاء الإعلان عن صفقة القرن المشبوهة، هذه الصفقة التي سيفشلها شعبنا لا محالة مؤمناً بحتمية الانتصار.



إننا في الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار نؤكد على ما يلي:



أولاً: إننا وباسم شعبنا الفلسطيني وكل ألوانه وصبغاته الحزبية، نعلن رفضنا الجامع والقاطع لصفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي الأرعن "دونالد ترامب"، والتي كانت نتيجة طبيعية ومتوقعة لمسلسل التآمر والتحريض على شعبنا ومحاولات تصفية قضيتنا الفلسطينية، فلطالما كانت الاستراتيجية الأمريكية داعمة للعدو الصهيوني وجرائمه البشعة بحق أبناء وبنات شعبنا.



ثانياً: إننا نؤكد على أن مواجهة هذه الصفقة الملعونة لا يمكن أن يكون أمراً ممكناً من دون تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتعزيز ودعم مقاومتنا الباسلة، وتفعيل كافة الأشكال النضالية والكفاحية في مواجهة العدو الصهيوني المجرم.



ثالثاً: إننا ندعوكم للمشاركة الحاشدة والواسعة في كافة الفعاليات والمسيرات الوطنية والشعبية الغاضبة، الرافضة لصفقة القرن عند لحظة إعلانها في واشنطن، ابتداءً من يومي الثلاثاء والأربعاء، وتشكيل أوسع حالة التفاف جماهيري في كافة أماكن التواجد الفلسطيني، كما ندعو وسائل الإعلام المختلفة المحلية والدولية لتسليط الضوء وتكثيف التغطية الإعلامية لمجريات حالة الغضب الجماهيري.



رابعاً: نتوجه بالتحية الثورية الخالصة لأبناء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وفي مقدمهم أسرانا الأبطال، خط دفاعنا الأول بوجه البطش الصهيوني، الذين يخوضون معارك العز والكرامة داخل السجون الصهيونية بإرادة فولاذية صلبة لا تنكسر.



المجد للشهداء.

الشفاء للجرحى والحرية للأسرى.

والنصر لشعبنا ومقاومته الباسلة.

رام الله - دنيا الوطن