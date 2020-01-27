صحيفة إسرائيلية تكشف: حماس تُعيد تأهيل طوافة إسرائيلية وتُهاجم بها هدفاً للجيش

الطوافه الإسرائيلية

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، اليوم الاثنين، النقاب عن استخدام عناصر الذراع العسكري لحركة (حماس)، لطوافة إسرائيلية، في هجوم ضد الجيش الإسرائيلي.



وقالت الصحيفة الإسرائيلية،: إن طوافة تابعة للجيش الإسرائيلي، من طراز ماترايس 6000، سقطت مؤخراً في قطاع غزة، وسيطر عناصر حماس عليها، ونجحوا في إعادة تشغيلها عن بعد.



وأضافت الصحيفة، أن عناصر الذراع العسكري لحركة (حماس)، وأطلقوا قذيفة (أر بي جي) منها على دبابة إسرائيلية في غلاف غزة، خلال جولة التصعيد الأخيرة.



وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، تعتبر هذه الحادثة، بمثابة ارتفاع في جرأة حماس العسكرية، وتطور في قدراتها على تفعيل وتشغيل الطوافات المسيرة عن بعد.



وأشارت الصحيفة، إلى أنه خلال أيار/ مايو الماضي، تم تسجيل حادثتين من هذا القبيل، حيث قامت منظمات من قطاع غزة، بتفعيل طوافات مسيرة، واستخدامها في هجمات ضد مركبات الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة.