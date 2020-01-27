شؤون فلسطينية

(15421) حالة ولادة في مجمع الشفاء الطبي خلال عام 2019

(15421) حالة ولادة في مجمع الشفاء الطبي خلال عام 2019
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أوضح د. هاني مهدي، مدير مستشفى الولادة بمجمع الشفاء الطبي، "أننا نعمل بكامل طاقاتنا لتقديم أفضل خدمة صحية مقدمة للسيدات الحوامل"، مشيراً خلال استعراضه لتقرير العام 2019 م إلى أن إجمالي عدد حالات الولادة، بلغ 15421 حالة ما بين طبيعية وقيصرية، فيما بلغ عدد حالات الفحص بقسم الطوارئ 29500 حالة.

وأضاف في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: بلغ عدد حالات حالات الدخول منهم ما نسبته 65% للأقسام الداخلية، وأن عدد السيدات المترددات على العيادات الخارجية بلغ 35039، ويشمل خدمة متابعة الحوامل، والمنظار الجوفي وعمليات المناظير، فيما بلغ عدد العمليات القيصرية 3940 عملية.

وأضاف: أن عدد حالات العمليات النسائية الكبرى بلغ 876 حالة، وعدد العمليات النسائية الصغرى 2484 حالة، وفيما بلغ عدد حالات منظار الرحم والبطن 600 حالة.

وأشار إلى أن المواليد الذكور بلغت نسبتهم 51،2% من مجموع الولادات في مستشفى الولادة بمجمع الشفاء الطبي.

وعبر مهدي عن شكره وتقديره لجميع الكوادر الطبية والتمريضية في أقسام مستشفى الولادة على جهودهم في تقديم الخدمة والعناية للسيدات الحوامل والمواليد الجدد وأمهاتهم، وتوفير بيئة صحية لهم.

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