طبيب من مستشفى العيون بالقدس يُعيد البصر لرضيع من غزة

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رام الله - دنيا الوطن

نجح طبيب في مستشفى (سانت جون) للعيون في مدينة القدس، بإعادة البصر لرضيع من قطاع غزة.



وأوضحت شبكة مستشفيات القدس في تقرير لها نقلته (الوكالة الفلسطينية الرسمية)، إن الرضيع محمد، الذي لم يتجاوز سبعة أشهر من عمره، وهو من قطاع غزة، كان يعاني نزيفاً في العين والتصاقاً شديداً في الشبكية، ومياه بيضاء منذ ولادته، منعته من القدرة على النظر في عينه اليسرى.



وبينت، أن الطبيب حابس البطة، المتخصص في جراحة عيون الأطفال، تمكن بعد إجراء 3 عمليات لوقف النزيف، ومعالجة الالتصاق، وسحب المياه البيضاء، ليعيد النور من جديد لعين الرضيع محمد.