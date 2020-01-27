محكمة الصلح في (ريشون لتسيون) تُقرر الإفراج عن الأسير إبراهيم عطية

أسرى في سجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن محكمة الصلح في (ريشون لتسيون)، قررت الإفراج عن الأسير إبراهيم عطية (45 عاماً) من محافظة الخليل، وذلك بعد دفع كفالة مالية بقيمة 15 ألف شيكل.



ولفتت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن المعتقل عطية أسير محرر أمضى 13 عاماً في سجون الاحتلال، وأُفرج عنها خلال عام 2017، وأعاد الاحتلال اعتقاله بتاريخ 20/1/2020.